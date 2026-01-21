ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φέτος θέλει να πάει μακριά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σαν... απωθημένο είναι για τον Άρη η καλή πορεία στο κύπελλο

Από το 2021 όταν και μπήκε στο γκρουπ των «μεγάλων», ο Άρης έχει πετύχει σημαντικές διακρίσεις, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023. Αυτό που του λείπει είναι η καλή πορεία και η κατάκτηση του κυπέλλου. Και προσδοκεί να φτάσει φέτος ψηλά, όμως απόψε (18:00) καλείται να αποκλείσει την ΑΕΛ για να συνεχίσει το οδοιπορικό του. Μία δύσκολη αποστολή, όμως υπάρχει πίστη πως θα είναι την Παρασκευή στην κληρωτίδα της φάσης των «8».

Η καλύτερη πορεία του Άρη, στη νέα εποχή, ήταν τη σεζόν 2023-24 όταν έφτασε στα ημιτελικά αλλά αποκλείστηκε από την Ομόνοια. Πέρσι είπε αντίο στη φάση των «16», μένοντας εκτός στα πέναλτι από την Πάφο, όπως και τη σεζόν 2022-23 όταν έχασε από τον ΑΠΟΕΛ. Επίσης το 2021-22, έπεσε θύμα έκπληξης στον α΄ γύρο από την Ένωση. 

Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά δεδομένα, επιστρέφουν οι Μοντνόρ, Μακόσλαντ, Καλούλου και Μποράν όμως για ακόμη ένα ματς, εκτός θα είναι οι Νίκολιτς, Κοβαλένκο, Γκάουσταντ και Σεμέδο. Σίγουρα, ο Άρτζομ Ράτζκοφ θέλει να δει βελτίωση, αν και στα δύο τελευταία ματς (ΑΕΚ και Εθνικό), είχε καλύτερα πατήματα η «Ελαφρά Ταξιαρχία».

