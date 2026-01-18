Φώναξε δυνατά παρών με Κακουλλή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλέον η προσοχή στρέφεται στον αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης με την ΑΕΛ.

Η δεύτερη σερί νίκη έφερε χαμόγελα στις τάξεις της «Eλαφράς Tαξιαρχίας», που μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ (1-0), πέρασε και το εμπόδιο του Εθνικού (0-3), ισοβαθμώντας πλέον στους 37 με την Πάφος FC που έχει έναν αγώνα λιγότερο, ενώ βρίσκεται στο -2 από την Ομόνοια που αγωνίζεται σήμερα με την Ανόρθωση. 

Η ομάδα του Ράτζκοφ ήταν αποτελεσματική στο Δασάκι και με τα δύο γρήγορα γκολ του Κακουλλή (8’, 26’) έθεσε τις βάσεις για τη νίκη, ενώ ο Εφαγκέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο δεύτερο ημίχρονο (82’).

Σημασία έχει ότι οι πράσινοι στα τελευταία δύο παιχνίδια φώναξαν δυνατά ότι παραμένουν διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος. Στόχος του Άρη είναι να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα και στην επόμενη αγωνιστική. Και έχει μεγάλη σημασία να το κάνει αυτό αφού θα φιλοξενήσει στο «Αλφαμέγα» την πρωτοπόρο Ομόνοια (25/01, 19:00). Πρηγουμένως, όμως, και συγκεκριμένα την επόμενη Τετάρτη (18:00), ο Άρης θα κοντραριστεί με την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα» σε νοκ άουτ παιχνίδι, με στόχο την πρόκριση στους «8» του κυπέλλου.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο που προέκυψε στο τελευταίο ματς είναι τα δύο γκολ του Κακουλλή. Ο 24χρονος επιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα πάνω από ένα γκολ σε ένα ματς, φτάνοντας τα πέντε συνολικά και οι πράσινοι φιλοδοξούν να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Διαβαστε ακομη