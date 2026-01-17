Ράτζκοφ: «Σημαντικό που δεν είχαμε τραυματισμούς με τέτοιες συνθήκες»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί του Εθνικού με 3-0.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, την ομάδα, τον κόσμο, ήταν σημαντική νίκη, δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, το ξέραμε. Ειδικά με βάση τις συνθήκες είναι πολύ σημαντικοί τρεις βαθμοί για εμάς».

Για το αν είναι ο Άρης στο επιθυμητό επίπεδο ενόψει των ντέρμπι που έρχονται: «Δεν μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις γιατί και το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο, διαφορετικό από αυτό με την ΑΕΚ αλλά το καθένα έχει ιδιαιτερότητες. Ακολουθεί ντέρμπι στο κύπελλο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο, είναι δύσκολη ερώτηση, θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο, περιμένω ότι μπορούμε να αποδώσουμε λίγο καλύτερα ακόμη κι αυτό είναι ευχάριστο γιατί έχουμε περιθώρια βελτίωσης, κάθε παιχνίδι θέλω να παίζουμε και λίγο καλύτερα».

Για τους τραυματίες κι αν υπάρχουν επιστροφές: «Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα δεν είχαμε άλλους τραυματισμούς σε αυτές τις συνθήκες. Ήταν δυνατό παιχνίδι κι από τις δύο ομάδες, πολλά παιδιά δέχθηκαν κλωτσιές και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ σημαντικό που δεν είχαμε τραυματισμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν έχουμε προβλήματα. Είχαμε τρεις τραυματίες και πέντε τιμωρημένους, ίσως να επιστρέψουν και κάποιοι από τους τραυματίες».