Απόφαση Λιάσου για απουσίες με Ομόνοια και παρουσίες με ΑΠΟΕΛ

Χωρίς τους ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ θα παραταχθεί ο Άρης στον αγώνα της πρεμιέρας των πλέι οφ απέναντι στην Ομόνοια (21/03, 17:00).

Ο Λιάσος Λουκά αποφάσισε οι Κόνορ Γκόλντσον (σ.σ. ο οποίος έχει και ενοχλήσεις) να εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους σε αυτό τον αγώνα και να υπολογίζονται κανονικά στον αγώνα που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ.

Εκτός φυσικά θα είναι και ο Σανέ που αντίκρισε κόκκινη κάρτα, ενώ ο Κύπριος τεχνικός δεν υπολογίζει επίσης τους τραυματίες Νίκολιτς και Καλούλου.