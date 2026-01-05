Ντουμπόφ για Καρσέδο: «Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο...»

Δηλώσεις σε ρωσικό μέσο παραχώρησε ο πρόεδρος της Πάφου Ρομάν Ντουμπόφ με αφορμή τη φυγή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Σπάρτακ Μόσχας.

Δήλωσε αρχικά: «Πριν από μερικά χρόνια η Πάφος απλώς δεν υπήρχε. Κάθε επιτυχία εδώ υπερκάλυπτε οποιαδήποτε αρνητικά, και η εξωτερική πίεση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Τώρα αντέχει καλύτερα την εσωτερική πίεση — και προσπαθήσαμε να μην τον πιέσουμε υπερβολικά, ειδικά την τελευταία σεζόν. Γιατί να πιέζεις όταν υπάρχει αποτέλεσμα; Στη Σπαρτάκ αυτό θα είναι πιο δύσκολο. Ίσως τον βοηθήσει το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα και δεν θα είναι βαθιά εκτεθειμένος στα μέσα. Η δουλειά με προβληματικούς παίκτες, οι σκληρές προσωπικές συνομιλίες, η πειθαρχία, οι αποκλεισμοί δεν είναι τα δυνατά του σημεία. Καλύτερα αυτές τις λειτουργίες να τις αναλάβει ο σύλλογος».

Τι προπονητής είναι ο Καρσέδο; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία;

«Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο. Είναι όμως άνθρωπος που εκτελεί σωστά τη δουλειά του, αξιολογεί την κατάσταση με λογική και προετοιμάζεται προσεκτικά για κάθε αγώνα. Στην επιλογή παικτών οι προπονητές μας δεν εμπλέκονται ουσιαστικά. Ο Καρσέδο δούλευε με τους παίκτες που του έδινε ο σύλλογος, προσπαθώντας να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές τους και μερικές φορές βρίσκοντας νέες θέσεις. Παράλληλα, πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι το ρόστερ της Πάφου ήταν σημαντικά ανώτερο από τους αντιπάλους».

Οι νέοι ήταν το αδύναμο σημείο σας;

«Ναι. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα μας U19 κέρδισε το πρωτάθλημα τρεις φορές συνεχόμενα και είχε καλή παρουσία στο UEFA Youth League, και πουλήσαμε παίκτες σε Σαμπντόρια, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Σπόρτινγκ, κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα».

Τι σημαίνει αυτό για τον Καρσέδο;

«Το αποτέλεσμα για εκείνον είναι πάντα η προτεραιότητα. Και αν κάποια στιγμή σχημάτισε γνώμη για έναν παίκτη — θετική ή αρνητική — είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αλλάξει».