ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντουμπόφ για Καρσέδο: «Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντουμπόφ για Καρσέδο: «Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο...»

Δηλώσεις από τον Ρομάν Ντουμπόφ.

Δηλώσεις σε ρωσικό μέσο παραχώρησε ο πρόεδρος της Πάφου Ρομάν Ντουμπόφ με αφορμή τη φυγή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Σπάρτακ Μόσχας.

Δήλωσε αρχικά: «Πριν από μερικά χρόνια η Πάφος απλώς δεν υπήρχε. Κάθε επιτυχία εδώ υπερκάλυπτε οποιαδήποτε αρνητικά, και η εξωτερική πίεση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Τώρα αντέχει καλύτερα την εσωτερική πίεση — και προσπαθήσαμε να μην τον πιέσουμε υπερβολικά, ειδικά την τελευταία σεζόν. Γιατί να πιέζεις όταν υπάρχει αποτέλεσμα; Στη Σπαρτάκ αυτό θα είναι πιο δύσκολο. Ίσως τον βοηθήσει το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα και δεν θα είναι βαθιά εκτεθειμένος στα μέσα. Η δουλειά με προβληματικούς παίκτες, οι σκληρές προσωπικές συνομιλίες, η πειθαρχία, οι αποκλεισμοί δεν είναι τα δυνατά του σημεία. Καλύτερα αυτές τις λειτουργίες να τις αναλάβει ο σύλλογος».

Τι προπονητής είναι ο Καρσέδο; Ποια είναι τα δυνατά του σημεία;

«Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο. Είναι όμως άνθρωπος που εκτελεί σωστά τη δουλειά του, αξιολογεί την κατάσταση με λογική και προετοιμάζεται προσεκτικά για κάθε αγώνα. Στην επιλογή παικτών οι προπονητές μας δεν εμπλέκονται ουσιαστικά. Ο Καρσέδο δούλευε με τους παίκτες που του έδινε ο σύλλογος, προσπαθώντας να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές τους και μερικές φορές βρίσκοντας νέες θέσεις. Παράλληλα, πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι το ρόστερ της Πάφου ήταν σημαντικά ανώτερο από τους αντιπάλους».

Οι νέοι ήταν το αδύναμο σημείο σας;

«Ναι. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα μας U19 κέρδισε το πρωτάθλημα τρεις φορές συνεχόμενα και είχε καλή παρουσία στο UEFA Youth League, και πουλήσαμε παίκτες σε Σαμπντόρια, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Σπόρτινγκ, κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα».

Τι σημαίνει αυτό για τον Καρσέδο;

«Το αποτέλεσμα για εκείνον είναι πάντα η προτεραιότητα. Και αν κάποια στιγμή σχημάτισε γνώμη για έναν παίκτη — θετική ή αρνητική — είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αλλάξει».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ, κράτησε 20% ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Ιδού πότε θα έρθει ο νέος προπονητής στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από ήττα σε ήττα η Ένωση που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μέχρι πότε μπορούν να πάρουν παίκτες απο ΝΒΑ οι ομάδες της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κονούρ: «Ο Λιβάι Γκαρσία προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοί σφυρίζουν στο κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Στο αεροπλάνο ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απολογισμός, διεθνής παρουσία και νέοι στόχοι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ντουμπόφ για Καρσέδο: «Δεν θα τον χαρακτήριζα σπουδαίο...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καρσέδο/Πάφος FC: Στοίχημα...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πόσοι έχουν ψυχή σε αυτή τη δυσκολία;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια, Αλκή, Ακρίτας και πρώτο με Πάφος FC!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Η καλύτερη εμφάνιση της διετίας - Δεν υπάρχει επαφή με κανέναν νέο επενδυτή»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η έκπληξη του Φαμπιάνο στον μικρό Μιχάλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη