Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

Άμεσα στα νικηφόρα αποτελέσματα θέλει να επιστρέψει ο Άρης, μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής από την Πάφο FC, φιλοξενώντας απόψε (17:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ουραγό της βαθμολογίας Ένωση.

Φαινομενικά η ομάδα της Λεμεσού έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στους «βυσσινί» που πήραν μονάχα έναν βαθμό μέχρις στιγμής στη σεζόν, όμως καλούνται να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως, μέχρις στιγμής η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πήρε άριστα με ομάδες των κάτω διαζωμάτων, αφού μόνο οι δύο από τους οκτώ βαθμούς.

Οι πράσινοι της συμπρωτεύουσας, πέραν από την πρόσφατη ήττα από την Πάφο FC, είχαν χάσει και από μία άλλη ανταγωνίστριά τους για τον τίτλο, την ΑΕΚ, ενώ έφεραν ισοπαλία με την Ομόνοια που επίσης μάχεται για τον τίτλο.

Οι άλλοι χαμένοι ήταν κόντρα στην Ανόρθωση, μία ομάδα που ναι μεν είναι στα χαμηλά της βαθμολογίας, αλλά διαχρονικά συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στα αγωνιστικά, δεδομένα εκτός επιλογών της τεχνικής ηγεσίας είναι οι Βανά Άλβες, Μπαλόγκουν και Κακόριν. Αμφιβολίες υπήρχαν για τον Μπουράν.