Πήγε σε παλιό γνώριμο ο Άρης, ξανά στο πηδάλιο ο Λιάσος Λουκά!

Βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Άρτζομ Ράτζκοφ η Λεμεσιανή ομάδα.

Tέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του Άρη, ο Λιάσος Λουκά επιστρέφει ξανά. Λίγο πριν μπούμε στην 11η Φεβρουαρίου, κοντά στα μεσάνυκτα, η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε πως ο Κύπριος τεχνικός θα είναι ο νέος... καπετάνιος μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Λιάσο Λουκά μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 46χρονος τεχνικός (γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου 1980) επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία του Άρη μετά από τέσσερα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο Κύπριος προπονητής είχε εργαστεί στον σύλλογό μας από το καλοκαίρι του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2022.

Κατά την πρώτη του θητεία, ήταν ο προπονητής που οδήγησε τον Άρη στην άνοδο στην Α΄ Κατηγορία τη σεζόν 2020–21, ενώ την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην επιστροφή της ομάδας μας στα μεγάλα σαλόνια, την καθοδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Α΄ γκρουπ των πλέι-οφ.

Συνολικά, στην πρώτη του παρουσία στον Άρη, ο έμπειρος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ομάδας μας σε 79 αγώνες. Καλωσορίζουμε τον Λιάσο Λουκά στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

