Kακουλλής: «Ήταν περίεργο αλλά ο κόσμος το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια»

Δηλώσεις έκανε ο Ανδρόνικος Κακουλλής μετά το παιχνίδι της Ομόνοιας με τον Άρη, κάνοντας αναφορά και στο πως το έζησε το παιχνίδι, κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε.

«Παίζαμε με την πιο φορμαρισμένη ομάδα. Η κόκκινη ήρθε στο σημείο που ήρθε και στο τέλος της ημέρας, είμαστε χαρούμενοι με τον βαθμό. Παίζεις με κόκκινη και θέλεις και λίγη τύχη».

Για να επισημάνει: «Ήταν περίεργο πριν το παιχνίδι. Μετά ήταν εύκολο γιατί ο κόσμος, το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια. Ήταν περίεργο».