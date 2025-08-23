Έτοιμος και αποφασισμένος o Άρης

Μετά από μία τριετία όπου στον πάγκο του ήταν ο Αλεξέι Σπιλέφσκι, ο Άρης ξεκινά τον μαραθώνιο με έναν άλλον Λευκορώσο. Τον Αρτζόμ Ράτζκοφ, ο οποίος μας συστήθηκε ήδη στα ευρωπαϊκά ματς και ευελπιστεί να οδηγήσει τους πράσινους της Λεμεσού σε παρόμοιες πρωταγωνιστικές πορείες. Το πρώτο εμπόδιο θα χρειαστεί κόπο αφού ο Άρης φιλοξενεί τον Απόλλωνα που παρουσιάζεται πολύ αλλαγμένος και ποιοτικότερος.

Δεν τρομάζει όμως και μπαίνει έτοιμος και αποφασισμένος, έχοντας κάνει τις δικές του μεταγραφικές υπερβάσεις, με τους Κύπριους Κακουλλή και Χαραλάμπους να δεσπόζουν των υπολοίπων προσθηκών στο ρόστερ.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» είδε το οδοιπορικό της στην Ευρώπη να σταματά πάνω στην ΑΕΚ Αθηνών αλλά στα τέσσερα ματς που έπαιξε έβγαλε θετικό πρόσημο. Και πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις θα «χτίσει» ώστε να μπει με το δεξί. Υπάρχουν προβλήματα για τον Ράτζκοφ που μάλλον δεν θα ρισκάρει με τους Γκομίς, Μουσούντα και Σεμέδο, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Άλεξ Σαρφό και Σανέ.