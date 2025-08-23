Aκριβώς όπως έπρεπε

Μετά τον ενθουσιασμό του καλοκαιριού σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στην ομάδα, αλλά τις προσεγμένες μεταγραφικές κινήσεις, η ΑΕΛ μπήκε με περίσσια αυτοπεποίθηση στο νέο πρωτάθλημα.

Και το έπραξε όπως ακριβώς θα έπρεπε.

Με τον κόσμο της να φωνάζει βροντερό παρών και να δίνει τον ρυθμό, όπως πάντα, για να σπρώξει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές να παρουσιάζονται παθιασμένοι για να φθάσουν στον πολυπόθητο στόχο που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το τρίποντο στην πρεμιέρα.

Ένα πάθος που μεταδίδεται και από τον προπονητή της ομάδας, Πάολο Τραμετσάνι, ο οποίος όπως τόνισε και ο εκ των πρωταγωνιστών, Φέριερ, στις δηλώσεις του: «ο προπονητής μάς βγάζει την φλόγα από μέσα μας».

Το ζητούμενο για τους γαλαζοκίτρινους να έχουν συνέχεια και σταθερότητα στην απόδοσή τους ώστε να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος.