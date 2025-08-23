ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eπανήλθε για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη αναθερμάνθηκε και οι Πορτογάλοι δεν θέλουν να χάσουν χρόνο. Την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Ρεν για την παραχώρηση του Χάρντερ, τα «λιοντάρια» εκδήλωσαν επίσημα το ενδιαφέρον τους για τον Έλληνα φορ.

Ο 25χρονος επιθετικού βρίσκεται από πέρυσι στο ραντάρ της Σπόρτινγκ με τον Ρούι Μπόργκες να εκτιμά ότι ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό του πλάνο. Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Record», η διοίκηση έκανε μια πρώτη επαφή και με τον Ιωαννίδη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό, για να διερευνήσει τις προθέσεις της.

Το οικονομικό ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει αγκάθι, καθώς το Τριφύλλι έχει ορίσει την τιμή του Έλληνα επιθετικού στα 30 εκατ. ευρώ, με την Σπόρτινγκ να εκτιμά ότι μπορεί να το ρίξει πιο χαμηλά, μιας και η αρχική της πρόθεση είναι να προσφέρει 20 εκατ. ευρώ.

Επειδή δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια για… μανούβρες, με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, οι εξελίξεις στο θέμα αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα.

 

Πηγή: sdna.gr

