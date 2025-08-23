ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκινάει η Super League - Χωρίς ντέρμπι και λειψή η πρεμιέρα

Ξεκινάει η Super League - Χωρίς ντέρμπι και λειψή η πρεμιέρα

Ξεκινάει  το νέο πρωτάθλημα της Super League για την περίοδο 2025/26, χωρίς να υπάρχει στο πρόγραμμα κάποιο ντέρμπι, ενώ η πρεμιέρα είναι... λειψή μιας και αναβλήθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟ με τον ΟΦΗ. Η 1η αγωνιστική θα γίνει σε τρεις δόσεις καθώς ενώ υπενθυμίζεται πως και κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το φόρματ των πλέι οφ και πλέι άουτ, με τις δεκατέσσερις ομάδες να χωρίζονται σε τρία γκρουπ. Δηλαδή 1-4, 5-8 και 9-14. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου δεν θα είναι «καθρέφτης» με αυτό του πρώτου γύρου και ήδη μέσω της κλήρωσης έχουν οριστεί σε διαφορετικό τάιμινγκ οι αγωνιστικές από τη 14η έως και την 26η.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Σάββατο 23/08: Άρης - Βόλος (20:00), Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ. (20:00), Παναιτωλικός - Ατρόμητος (22:00).

Κυριακή 24/08: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (20:15), ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (21:00).

Δευτέρα 25/09: Λεβαδειακός - Κηφισιά (19:30).

