Θέλει να δείξει προθέσεις με το καλημέρα ο Απόλλωνας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δύσκολο ξεκίνημα για τον Απόλλωνα αλλά η νίκη είναι επιβαλλόμενη

Έχοντας μείνει για τρεις σεζόν εκτός Ευρώπης και πρωταγωνιστικές πορείες, ο πρώτιστος στόχος του Απόλλωνα είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Εντούτοις όμως, με τις κινήσεις ενίσχυσης που έκανε, πολλές εξ αυτών προερχόμενες από το πάνω… ράφι, έθεσε ψηλά τον πήχη για περισσότερα.

Και ένα νικηφόρο ξεκίνημα επί ενός αντιπάλου με σχεδόν τους ίδιους στόχους θα ήταν το ιδανικό. Παίζοντας (19:00) τυπικά εκτός έδρας κόντρα στον Άρη, θα επιδιώξει να… εκστασιάσει με το καλημέρα τον κόσμο του που λίγοι θα είναι στο γήπεδο (800) αλλά και αυτούς που θα το δουν από την τηλεόραση. Ταυτόχρονα θέλει να δείξει τις προθέσεις του, στέλνοντας τα μηνύματά του.

Τα «θέλω» του Σωφρόνη Αυγουστή ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη διοίκηση. Είναι και για τον Κύπριο τεχνικό ένα στοίχημα η φετινή σεζόν και θέλει να δει να έχει ευχάριστο τέλος. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, πέρα από το γεγονός ότι δύο από τις ηχηρές προσθήκες, οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας, είναι κάπως πίσω σε ετοιμότητα από τους υπόλοιπους και το πιθανότερο είναι πως θα έρθουν από τον πάγκο. Εκτός θα είναι και το τελευταίο απόκτημα, ο Σέρβος Λάζαρ Μάρκοβιτς.

