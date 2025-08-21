Από τον Άρη στον Ύψωνα και επίσημα

Τον δανεισμό του Μίσλαβ Ζάντρο από τον Άρη ανακοίνωσε η Freedom24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Ο νεαρός τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από την «ελαφρά ταξιαρχία» το καλοκαίρι του 2023 και κατέγραψε μέχρι στιγμής 10 συμμετοχές με τα πράσινα, θα αγωνιστεί στην ομάδα του Ύψωνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μίσλαβ Ζάντρο (Mislav Zadro) με την μορφή δανεισμού από τον Άρη Λεμεσού μέχρι το τέλος της περιόδου 2025/26.

Ο Μίσλαβ είναι τερματοφύλακας ύψους 1.96. Γεννήθηκε στις 22/04/2003 στην Κροατία. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες Ντουπράβνα και της Δ.Ζάγκρεπ. Στον Άρη ήρθε το καλοκαίρι του 2023 καταγράφοντας συνολικά 10 συμμετοχές.

Ο Ζάντρο αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».