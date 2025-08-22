ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιχείρηση «τα πόδια στο έδαφος»

Επιχείρηση «τα πόδια στο έδαφος»

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο επιχειρεί αυτές τις μέρες να... κρατήσει τα πόδια των παικτών του στο έδαφος.

Στην Πάφο ζουν πρωτόγνωρες στιγμές, με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη και την ομάδα να βρίσκεται ένα βήμα από το να πετύχει κάτι που ουδείς διανοείτο μέχρι πριν από λίγα χρόνια, την είσοδο δηλαδή στο Champions League. Κι είναι απόλυτα φυσιολογικό που ο κόσμος της ομάδας... πετάει στα σύννεφα. Πώς να μην το πράττει, όταν η ομάδα του ανέβηκε τόσο πολύ επίπεδο, ώστε να της γίνονται ολάκερα αφιερώματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ; Την ίδια ώρα, όμως, οι ποδοσφαιριστές καλούνται να μείνουν απόλυτα προσγειωμένοι.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο επιχειρεί αυτές τις μέρες να... κρατήσει τα πόδια των παικτών του στο έδαφος, αναγνωρίζοντας πως η υπόθεση πρόκριση δεν έχει τελειώσει, παρά το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί. Σαφώς η εκτός έδρας νίκη (2-1) επί του Ερυθρού Αστέρα δίνει προβάδισμα στους πρωταθλητές μας, εντούτοις, το σκορ είναι «εύθραυστο» και ειδικά απέναντι σε τέτοιον ισχυρό αντίπαλο.

Αν η Πάφος δεν παρουσιαστεί -και- στη ρεβάνς του «Alphamega» (26/8) με το καλό της πρόσωπο, θα κινδυνέψει να χάσει αυτό για το οποίο τόσο μόχθησε. Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι και σε περίπτωση αποκλεισμού, η ευρωπαϊκή πορεία της Πάφου είναι ήδη πετυχημένη, δεδομένου ότι θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά σε League Phase και μάλιστα αυτή τη φορά στο Europa League.

Θα είναι, ωστόσο, πραγματικά πολύ κρίμα να έχει τόσο μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στο μεγαλύτερο δυνατό επίτευγμα, όπως είναι τα... αστέρια του Champions League και να της αρκεί μια εντός έδρας ισοπαλία για να το πετύχει, και να πάει στράφι. Σημειώνεται πως ενόψει ρεβάνς παραμένει αμφίβολος ο Τάνκοβιτς, του οποίου η κατάσταση θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες.

 

Διαβαστε ακομη