ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο όγδοος θα είναι... πράσινος για δύο χρόνια με προοπτική πενταετίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο όγδοος θα είναι... πράσινος για δύο χρόνια με προοπτική πενταετίας!

Νέα μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, ο οποίος ενημέρωσε για την έναρξη της συνεργασίας με τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Ενρίκε Γκονσάλβες Σίλβα. Η συνεργασία είναι διάρκειας δύο χρόνων, με προοπτική να επεκταθεί γι’ ακόμη τρία.

Ο Βραζιλιάνος είναι η όγδοη προσθήκη της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», μετά τους Μιχάλη Θεοδοσίου, Λέον Μπάλογκαν, Γιασίν Μπουράν, Ανδρόνικο Κακουλλή, Χαράλαμπο Χαραλάμπου, Ρος Μακόσλαντ και Γκέντεον Καλουλού.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Τιάγκο Ενρίκε Γκονσάλβες Σίλβα, για τα επόμενα δύο χρόνια. Η ομάδα μας διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για επιπλέον τρία χρόνια.

Ο Τιάγκο είναι 21 ετών (γεννημένος στις 27/04/2004) και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος.

Αποτελεί προϊόν των φημισμένων ακαδημιών της Φλουμινένσε, με την οποία έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, της οποίας είναι μέλος από τα τέλη του 2023.

Στο παρελθόν, αγωνίστηκε κυρίως με την Κ20 της ομάδας, καταγράφοντας 21 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Φλουμινένσε πραγματοποιήθηκε τη φετινή σεζόν, με δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Καριόκα.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Τιάγκο στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σισέ για το τέλος της καριέρας του Νίνη: «Λάτρευα να παίζω μαζί σου»

Ελλάδα

|

Category image

H απάντηση από τον Απόλλωνα για Σίμιτς και Μάρκοβιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο όγδοος θα είναι... πράσινος για δύο χρόνια με προοπτική πενταετίας!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eπέλεξε να μην αγωνιστεί στο Τόκιο ο Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι 'ναι αυτά που κάνεις, πας να μας τρελάνεις!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Επιθυμεί Ελλάδα ο Τσιμίκας, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Aποκλεισμός για Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Γουίνστον Σάλεμ

Τένις

|

Category image

Τόσοι οπαδοί της Ομόνοιας θα βρεθούν στον αγώνα με την Βόλσφμπεργκερ στην Αυστρία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Αυστρία η Ομόνοια - Τι είπε ο Α. Δημητρίου για τα αγωνιστικά, την προσπάθεια και την κάρτα φιλάθλου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (20/08)

TV

|

Category image

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έκαναν... πάρτι εκτός έδρας Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απόδραση... ονείρων της Πάφου στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη