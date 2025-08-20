Ο όγδοος θα είναι... πράσινος για δύο χρόνια με προοπτική πενταετίας!

Νέα μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, ο οποίος ενημέρωσε για την έναρξη της συνεργασίας με τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Ενρίκε Γκονσάλβες Σίλβα. Η συνεργασία είναι διάρκειας δύο χρόνων, με προοπτική να επεκταθεί γι’ ακόμη τρία.

Ο Βραζιλιάνος είναι η όγδοη προσθήκη της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», μετά τους Μιχάλη Θεοδοσίου, Λέον Μπάλογκαν, Γιασίν Μπουράν, Ανδρόνικο Κακουλλή, Χαράλαμπο Χαραλάμπου, Ρος Μακόσλαντ και Γκέντεον Καλουλού.

Η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Τιάγκο Ενρίκε Γκονσάλβες Σίλβα, για τα επόμενα δύο χρόνια. Η ομάδα μας διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για επιπλέον τρία χρόνια.

Ο Τιάγκο είναι 21 ετών (γεννημένος στις 27/04/2004) και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος.

Αποτελεί προϊόν των φημισμένων ακαδημιών της Φλουμινένσε, με την οποία έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, της οποίας είναι μέλος από τα τέλη του 2023.

Στο παρελθόν, αγωνίστηκε κυρίως με την Κ20 της ομάδας, καταγράφοντας 21 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Φλουμινένσε πραγματοποιήθηκε τη φετινή σεζόν, με δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Καριόκα.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Τιάγκο στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».