Με εντελώς νέο λουκ για μία ιδανική αρχή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ήταν ένα αγχωτικό καλοκαίρι για την Ανόρθωση. Υπήρχε μάλιστα το ενδεχόμενο οι νέες προσθήκες να μην εγγραφούν. Ωστόσο αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε και κυριολεκτικά μία νέα ομάδα σε σχέση με πέρσι θα μπει απόψε (20:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την αναμέτρηση με τη συγκάτοικο Ομόνοια Αραδίππου.

Έχουν γίνει 18 νέες προσθήκες, με τον αθλητικό διευθυντή, Απόστολο Μακρίδη, να δίνει από νωρίς στον προπονητή, Χοακίν Γκόμεθ, το υλικό για να δουλέψει. Απομένουν κάποιες πινελιές ακόμη, ωστόσο ο στόχος δεν αλλάζει και είναι αδιαπραγμάτευτος.

Μόνο με νίκη συμβιβάζεται απέναντι στα «περιστέρια», από την οποία την έπαθαν πέρσι. Φέτος όμως έχει σε αυτό το ξεκίνημα στο πλευρό της τον κόσμο της και θα προσπαθήσει να του δώσει χαρά και να τον ποτίσει με αισιοδοξία για τη νέα σεζόν. Είναι το απόλυτο φαβορί και πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως κάποιες παραφωνίες που παρουσιάστηκαν στα φιλικά δεν θα εμφανιστούν και η εικόνα θα είναι ενθαρρυντική. Η μοναδική απουσία θα είναι ο Γιόελ φαν Νιφ.

