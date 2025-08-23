ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μίλαν και Νάπολι στο κυνήγι του Ραμπιό»

«Μίλαν και Νάπολι στο κυνήγι του Ραμπιό»

Μετά το σίριαλ της Μαρσέιγ, ο Αντριάν Ραμπιό αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Μασσαλίας. Ο Γάλλος χαφ πιάστηκε στα χέρια με τον συμπαίκτη του Τζόναθαν Ρόου, με αποτέλεσμα να τεθούν και οι δύο εκτός ομάδας.

Πλέον ο Ραμπιό αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσει να τον βρει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, τόσο η Νάπολι όσο και η Μίλαν έχουν ρωτήσει για τον ποδοσφαιριστή και σκέφτονται σοβαρά να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του.

Άλλωστε ο Ραμπιό έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του στη Serie A, αγωνιζόμενος για αρκετά χρόνια με τη φανέλα της Γιουβέντους.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

