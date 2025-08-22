ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

Ουσιαστικά, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θέλει να πετύχει ό,τι και τις προηγούμενες τέσσερις χρονιές.

Μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής του πορείας, ο Άρης επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και το Σάββατο (23/08, 19:00), ως τυπικά γηπεδούχος απέναντι στον συμπολίτη Απόλλωνα, θα επιδιώξει να κάνει την ιδανική αρχή στην καινούργια σεζόν.

Ουσιαστικά, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θέλει να πετύχει ό,τι και τις προηγούμενες τέσσερις χρονιές, που μπήκε με το δεξί στη νέα περίοδο. Οι πράσινοι της Λεμεσού τη σεζόν 2021-22, την πρώτη τους μετά την άνοδο στην Α’ Κατηγορία και την αλλαγή… στάτους, είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 2-1 του Ολυμπιακού, ενώ τις επόμενες δυο χρονιές έκανε ξεκίνημα με τρίποντα στην έδρα του.

Τη σεζόν 2022-23, όταν και αναδείχθηκε πρωταθλητής, είχε νικήσει τη συμπολίτισσα ΑΕΛ με 2-1, ενώ στην επόμενη σεζόν (2023-24)  επικράτησε 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ. Πέρσι ο Άρης είχε πάρει διπλό σε βάρος της Καρμιώτισσας, της οποίας επιβλήθηκε με 3-1.

