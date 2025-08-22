ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε στη νέα σεζόν με τον πιο εμφατικό τρόπο, διαλύοντας τη Λειψία με 6-0 στην Allianz Arena και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους διεκδικητές του τίτλου: Ελάτε να την κοντράρετε, αν μπορείτε!

Ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 27' με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και επανεμφανιζόμενος στο 42' για να γράψει το 3-0, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος. Στο ενδιάμεσο (32'), ο Λουίς Ντίαζ είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ με εξαιρετικό τελείωμα, έπειτα από ασύλληπτη συνεργασία των Βαυαρών!

Στο δεύτερο ημίχρονο, τη σκυτάλη πήρε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε… ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα. Ο Άγγλος στράικερ σημείωσε χατ-τρικ μέσα σε 14 λεπτά (64', 74', 78'), ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο τελικό 6-0 και επιβεβαιώνοντας την ηγετική του παρουσία στην επίθεση της Μπάγερν.

Η Λειψία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει. Η άμυνά της κατέρρευσε υπό την πίεση των Βαυαρών, ενώ επιθετικά δεν απείλησε ουσιαστικά. Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να παρακολουθούν απλώς την παράσταση των γηπεδούχων.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παρασκευή (22/08)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

 

Σάββατο (23/08)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ (16:30)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη (16:30)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (24/08)

Μάιντς-Κολωνία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο (18:30)

 

Το πρόγραμμα της επόμενης (2ης) αγωνιστικής

 

Παρασκευή (29/08)

Αμβούργο-Σεντ Πάουλι (21:30)

 

Σάββατο (30/08)

Λειψία-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (16:30)

Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

 

Κυριακή (31/08)

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιχείρηση «τα πόδια στο έδαφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έριξε ατάκες για τους ΑΕΛίστες, τον Κωστή και… τον Νατέλ ο Τραμετσάνι

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ της ΑΕΛ και το χαμένο πέναλτι του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα – Στολίδι για το κυπριακό ποδόσφαιρο ο Πάολο»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έστειλε μήνυμα ενόψει Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ο προπονητής βγάζει την φλόγα από μέσα μας, μας πιέζει…»

ΑΕΛ

|

Category image

Με το δεξί η ΑΕΛ, πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτο παιχνίδι και πρώτο (χαμένο) πέναλτι στη χρονιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε υποσχέσεις το πρώτο ημίχρονο του νέου πρωταθλήματος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο 21' του ΑΕΛ - Ολυμπιακός το πρώτο γκολ στο 87ο πρωτάθλημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη