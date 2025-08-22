Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε στη νέα σεζόν με τον πιο εμφατικό τρόπο, διαλύοντας τη Λειψία με 6-0 στην Allianz Arena και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους διεκδικητές του τίτλου: Ελάτε να την κοντράρετε, αν μπορείτε!

Ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 27' με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και επανεμφανιζόμενος στο 42' για να γράψει το 3-0, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος. Στο ενδιάμεσο (32'), ο Λουίς Ντίαζ είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ με εξαιρετικό τελείωμα, έπειτα από ασύλληπτη συνεργασία των Βαυαρών!

Στο δεύτερο ημίχρονο, τη σκυτάλη πήρε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε… ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα. Ο Άγγλος στράικερ σημείωσε χατ-τρικ μέσα σε 14 λεπτά (64', 74', 78'), ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο τελικό 6-0 και επιβεβαιώνοντας την ηγετική του παρουσία στην επίθεση της Μπάγερν.

Η Λειψία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει. Η άμυνά της κατέρρευσε υπό την πίεση των Βαυαρών, ενώ επιθετικά δεν απείλησε ουσιαστικά. Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να παρακολουθούν απλώς την παράσταση των γηπεδούχων.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παρασκευή (22/08)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

Σάββατο (23/08)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ (16:30)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη (16:30)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (24/08)

Μάιντς-Κολωνία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (2ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (29/08)

Αμβούργο-Σεντ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (30/08)

Λειψία-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (16:30)

Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή (31/08)

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)

Πηγή: sport-fm.gr