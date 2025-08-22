Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!
Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε στη νέα σεζόν με τον πιο εμφατικό τρόπο, διαλύοντας τη Λειψία με 6-0 στην Allianz Arena και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους διεκδικητές του τίτλου: Ελάτε να την κοντράρετε, αν μπορείτε!
Ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 27' με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και επανεμφανιζόμενος στο 42' για να γράψει το 3-0, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος. Στο ενδιάμεσο (32'), ο Λουίς Ντίαζ είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ με εξαιρετικό τελείωμα, έπειτα από ασύλληπτη συνεργασία των Βαυαρών!
Στο δεύτερο ημίχρονο, τη σκυτάλη πήρε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε… ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα. Ο Άγγλος στράικερ σημείωσε χατ-τρικ μέσα σε 14 λεπτά (64', 74', 78'), ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο τελικό 6-0 και επιβεβαιώνοντας την ηγετική του παρουσία στην επίθεση της Μπάγερν.
Η Λειψία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να αντιδράσει. Η άμυνά της κατέρρευσε υπό την πίεση των Βαυαρών, ενώ επιθετικά δεν απείλησε ουσιαστικά. Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να παρακολουθούν απλώς την παράσταση των γηπεδούχων.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή (22/08)
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0
Σάββατο (23/08)
Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ (16:30)
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη (16:30)
Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή (24/08)
Μάιντς-Κολωνία (16:30)
Γκλάντμπαχ-Αμβούργο (18:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (2ης) αγωνιστικής
Παρασκευή (29/08)
Αμβούργο-Σεντ Πάουλι (21:30)
Σάββατο (30/08)
Λειψία-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (16:30)
Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)
Κυριακή (31/08)
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)
Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)
Πηγή: sport-fm.gr