«Tαξίαρχος» και με βούλα ο Καλούλου

Έντυσε στα πράσινα και επίσημα τον Γκέντεον Καλούλου ο Άρης.

Με αυτή την προσθήκη η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ενισχύει την αμυντική της γραμμή, με έναν παίκτη που έχει αρκετές παραστάσεις από παιχνίδια υψηλού επιπέδου του γαλλικού πρωταθλήματος. Παίζει κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία του Άρη με τον Καλούλου είναι διάρκειας τριών ετών.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2028) με τον αμυντικό Γκέντεον Καλούλου.

Ο 27χρονος (29/08/1997) δεξιός ακραίος αμυντικός, γεννήθηκε στη Γαλλία-Λυόν, και κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Αν και ξεκίνησε τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο στην ακαδημία CO Saint-Fons, θεωρείται προϊόν των ακαδημιών της Lyon, στην οποία θήτευσε από το 2007 μέχρι το 2013. Τη σεζόν 2013-14 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Saint-Priest και την επόμενη σεζόν επέστρεψε και πάλι στη Lyon. Από το 2015 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε στη Lyon Β και ακολούθως δόθηκε δανεικός για ένα χρόνο στην Bourg-en-Bresse.

Από το 2019 μέχρι το 2022 αγωνίστηκε στην 2η κατηγορία της Γαλλίας με την Ajaccio με την οποία κατέγραψε 85 συμμετοχές και 1 γκολ.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην ομάδα της Ligue 1, FC Lorient. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2022-23 και 2023-24) καταγράφοντας 48 συμμετοχές και 5 ασίστ.

Στην περυσινή σεζόν, αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με τη Lorient στην Ligue 2, βοηθώντας την να κερδίσει την επιστροφή της στη Ligue 1.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από τον Οκτώβριο του 2020, έχοντας μέχρι στιγμής 20 συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε ως βασικός σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2023, όταν το Κονγκό έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Καλωσορίζουμε τον Γκέντεον Καλούλου στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».