ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Tαξίαρχος» και με βούλα ο Καλούλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Tαξίαρχος» και με βούλα ο Καλούλου

Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για τους περσινούς δευτεραθλητές.

Έντυσε στα πράσινα και επίσημα τον Γκέντεον Καλούλου ο Άρης.

Με αυτή την προσθήκη η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ενισχύει την αμυντική της γραμμή, με έναν παίκτη που έχει αρκετές παραστάσεις από παιχνίδια υψηλού επιπέδου του γαλλικού πρωταθλήματος. Παίζει κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία του Άρη με τον Καλούλου είναι διάρκειας τριών ετών.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2028) με τον αμυντικό Γκέντεον Καλούλου.

Ο 27χρονος (29/08/1997) δεξιός ακραίος αμυντικός, γεννήθηκε στη Γαλλία-Λυόν, και κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Αν και ξεκίνησε τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο στην ακαδημία CO Saint-Fons, θεωρείται προϊόν των ακαδημιών της Lyon, στην οποία θήτευσε από το 2007 μέχρι το 2013. Τη σεζόν 2013-14 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Saint-Priest και την επόμενη σεζόν επέστρεψε και πάλι στη Lyon. Από το 2015 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε στη Lyon Β και ακολούθως δόθηκε δανεικός για ένα χρόνο στην Bourg-en-Bresse.   

Από το 2019 μέχρι το 2022 αγωνίστηκε στην 2η κατηγορία της Γαλλίας με την Ajaccio με την οποία κατέγραψε 85 συμμετοχές και 1 γκολ. 

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην ομάδα της Ligue 1, FC Lorient. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2022-23 και 2023-24) καταγράφοντας 48 συμμετοχές και 5 ασίστ.

Στην περυσινή σεζόν, αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με τη Lorient στην Ligue 2, βοηθώντας την να κερδίσει την επιστροφή της στη Ligue 1.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από τον Οκτώβριο του 2020, έχοντας μέχρι στιγμής 20 συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε ως βασικός σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2023, όταν το Κονγκό έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. 

Καλωσορίζουμε τον Γκέντεον Καλούλου στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία». 

Κατηγορίες

ΑΡΗΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Στοίχημα να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές - Να δαμάσουμε το "θηρίο" της προκατάληψης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Valencia CF Soccer Academy Cyprus ξεκινά δυναμικά τη σεζόν 2025/26

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Κοντά σε νέα... ευρωπαϊκή τρίλιζα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η επικράτηση της Ανόρθωσης στο τελευταίο τεστ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aβέβαιο το μέλλον του Ρίκο Λιούς στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Tαξίαρχος» και με βούλα ο Καλούλου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η νέα άφιξη και η πολυφωνία που θέλει ο Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aρχίζει το κύπελλο Ελλάδας... με νέα επαναστατική μορφή!

Ελλάδα

|

Category image

Tα ηνία (ξανά) στον Χάρη Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ισχύουν τα σενάρια περί Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ανοιχτή και στον δανεισμό του Τσιμίκα η Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκρεμότητες για την... ιδιαίτερη χρονιά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Στο στόχαστρο ο Σεμέδο, δεν δέχθηκε τις 450.000 η Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φεύγει για Σερβία η Πάφος FC - Δεν θα δηλωθεί ο Νταβίντ Λουίζ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη