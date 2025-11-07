ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιο ήρεμη σε όλα τα μέτωπα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Η νίκη επί της Ε.Ν. Ύψωνα άλλαξε τα πάντα στην Ανόρθωση.

Παρ' όλο που προφανώς τίποτα δεν έχει τελειώσει όσον αφορά την προσπάθεια να φύγει από την επικίνδυνη ζώνη η ομάδα, η ψυχολογία εντός των αποδυτηρίων έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Τιμούρ Κετσπάγια είδε τους ποδοσφαιριστές του να έχουν το απαιτούμενο πάθος στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνουν στην πρώτη νίκη για φέτος. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι η ομάδα να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο έτσι ώστε ανέβει κι άλλο στον πίνακα.

Πιο ήρεμη είναι και η κατάσταση στο οικονομικό κομμάτι, με το «αγκάθι» Περέα να μην υφίσταται πλέον, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Στέλλα Μάρκου. Σαφώς και η προσπάθεια για οικονομική ενίσχυση συνεχίζεται και τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα.

Το επόμενο εμπόδιο για τη «Κυρία» είναι πολύ πιο υψηλό. Η Πάφος θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με φτερά στα πόδια της μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ. Συνεπώς η Ανόρθωση θα πρέπει να παρουσιάσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές για ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που ζητά ο Κετσπάγια είναι συγκέντρωση και αποφυγή των εύκολων λαθών. Πάντως, το γεγονός ότι επικρατεί ηρεμία στην ομάδα κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο του Γεωργιανού τεχνικού.

