Φανγκέιρο: «Έχουμε καλούς διαιτητές αλλά δύσκολα δίνουν κάρτες στις μεγάλες ομάδες»

Τα όσα δήλωσε ο τεχνικός της ΕΝΠ μετά την ήττα από την ΑΕΛ

Αναλυτικά: 

«Δεν είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση μας, χάσαμε το παιχνίδι. Χάσαμε από μία καλή ομάδα, με καλό προπονητή. Θέλαμε να παίξουμε και να γεμίσουμε το κέντρο όπως και κόντρα στην Ομόνοια, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε και πολλά λάθοι και η ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκε. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε την δουλειά μας στο σημερινό παιχνίδι, είχαμε τραυματίες και πολλές απουσίες. 

Θέλω να μιλήσω για ένα θέμα. Έχει πολύ καλούς διαιτητές στην Κύπρο αλλά πολλές φορές δεν δίνουν κίτρινες κάρτες στις μεγάλες ομάδες, αλλά στις μικρές σαν την δική μας δίνουν πιο εύκολα, αυτό το έχω παρατηρήσει οτί ομάδες όπως η Ομόνοια, η ΑΕΛ αλλά γενικά οι πιο μεγάλες ευνούντε σε αυτό τον τομέα. Σέβομαι την διαιτησία ωστόσο πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν μια ομάδα τιμωρείται τόσο εύκολα επηρεάζει τον αγώνα.

Οι παίκτες μου είναι πολύ καλοί αλλά σήμερα και στο ημίχρονο είχα θυμώσει μαζί τους. Μόνο εγώ πίστευα ότι θα κερδίσουμε σήμερα. Ημούν και εγω ποδοσφαιριστής, όλα είναι θέμα αυτοπεποιήθησης και όταν έρθει αυτή πιστεύω ότι μπορούμε να παλέψουμε για την παραμονή.»

 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη