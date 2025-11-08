Η Λίβερπουλ ανανεώνει το αγαπημένο παιδί του Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ έχει να διαχειριστεί μια σειρά από βαριά – οικονομικά – συμβόλαια. Με ποδοσφαιριστές που κόστισαν πολύ ακριβά για να έρθουν στο Άνφιλντ και λαμβάνουν τεράστια ποσά κατά τη διαμονή τους. Ανάμεσά τους παίκτες που προσφέρουν και βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των μαχών. Παίκτες που αμείβονται αδρά όμως δεν ικανοποιούν με τις επιδόσεις τους.





Παίκτες που τα δίνουν όλα και παλεύουν για το καλό της ομάδας χωρίς να βάζουν μπροστά το εγώ τους.





Στην τελευταία κατηγορία ανήκει ο Ντομινίκ Σομποσλάι. Ο Ούγγρος διεθνής δίνει και τη ψυχή του για τους «Κόκκινους». Κάτι που έχει εκτιμηθεί από όλο το κοινό της Λίβερπουλ. Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται στο Άνφιλντ από το καλοκαίρι του 2023 και συνεχίζει ακάθεκτος να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί στο σύνολο.

Σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο Λίβερπουλ – Σομποσλάι

Και θα συνεχίζει για αρκετά χρόνια να προσφέρει στη βρετανική ομάδα. Αυτό αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Ούγγρου για την επέκταση της συνεργασίας τους. Το τρέχον συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η νέα σύμβαση θέλει τις δύο πλευρές να συνεχίζουν χέρι – χέρι τουλάχιστον μέχρι το 2030.





sportsking.gr