LIVE: ΑΕΛ - ΕΝΠ 1-0

Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους και αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού βρίσκονται στην 8η θέση με 10 βαθμούς ενώ οι βυσινί στη τελευταία θέση με 1 βαθμό.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

45+4' Τέλος πρώτου ημιχρόνου

43' Ο Νατέλ έκανε σέντρα σουτ με τον Κούστερ να απομακρύνει δύσκολα

37' Σουτ του Σινγκ περνάει εξώ

34' Κίτρινη για τον Κοσμά σε σκλήρο μαρκάρισμα πάνω στον Φορεστιέρι

33΄ Σουτ του Κράινζ περνάει διπλά από την εστία του Οτσόα

16' Εκτέλεση φάουλ από τον Μπαλουά, ο Οτσόα σταθερά μαζεύει την μπάλα

10' ΓΚΟΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι συνεργάστηκαν άψογα με τελικό παραλήπτη τον Νατέλ ο οποίος με όμορφο τελείωμα κάνει το 1-0. Το γκολ ελέχτηκε σχέδον τέσσερα λεπτά από το ΒΑΡ για οφσάιντ

7' Η ΑΕΛ κρατά τη μπάλα και πιέζει

1' Έναρξη αγώνα

Εντεκάδες:

ΑΕΛ: Οτσόα, Κέλερ, Στεβάνοβιτς, Ιμανισίμουε, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Ζντραβκόφσκι, Σόκε, Σίνγκ, Νατέλ, Φορεστιέρι.

ΕΝΠ: Κούστερ, Ιωάννου, Οκέκε, Άλβες, Κοσμάς, Μπαλουά, Κράιντζ, Κόστα, Νασιμέντο, Μουσελιάνι, Χαραλάμπους

ΣΚΟΡΕΡΣ: Νατέλ 10'

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κοσμά 33'

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας