Προϋπολογισμός... ρεκόρ για Ρεάλ

Είναι ο πιο φιλόδοξος που έχει παρουσιάσει ποτέ ο σύλλογος σε Γενική Συνέλευση και αντικατοπτρίζει μία ανάπτυξη που καθοδηγείται από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και τις νέες εμπορικές συμφωνίες.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει αύξηση 63,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2024/25 (+5%), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισοπανική εφημερίδα «Marca».

Η λειτουργία του Μπερναμπέου έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στους λογαριασμούς που έκλεισαν για το οικονομικό έτος 2024/25. Μόνο από τις νέες επιχειρήσεις στο στάδιο-χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα παραδοσιακά εισιτήρια ή η περιοχή VIP που συνδέεται με τον αγώνα-ο σύλλογος κέρδισε 79,1 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάλυση επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του μοντέλου: Bernabéu Tour (52,6 εκατομμύρια ευρώ), εκδηλώσεις και συναυλίες (15,4 εκατομμύρια ευρώ) και εστιατόρια (10,3 εκατομμύρια ευρώ). Όλα αυτά ενώ το στάδιο δεν είχε ακόμη φτάσει στο 100% της εμπορικής του χωρητικότητας.

Για το 2025/26, ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση χάρη στην πλήρη ενεργοποίηση των χώρων εστίασης, την πλήρη ανάπτυξη των VIP χώρων και την προσθήκη διεθνών εκδηλώσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ