Να μείνει… αλάνθαστος

Δείχνει μία συνέπεια ο Άρης κόντρα στις ομάδες που λογίζονται μικρομεσαίες αφού κερδίζει τα ματς, με τους χαμένους βαθμούς να έχουν έρθει στα ντέρμπι.

Και όντας αλάνθαστος μέσα στο «Αλφσμέγα», μετρώντας πέντε στα πέντε, θέλει και απόψε (19:00) να είναι ξανά συνεπέστατος απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Εφόσον κάνει το καθήκον του, υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανέβει και στην κορυφή, μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής, όμως αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι η δική του μεριά. Δεν πρέπει να τον αποπροσανατολίσει το γεγονός ότι ο αντίπαλος έχει πολύ καιρό να κερδίσει.

Μία νίκη με καλή παρουσία θα ήταν το ιδανικό, όμως ο Άρτζομ Ράτζκοφ αυτό που επιζητά τη δεδομένη φάση είναι η ουσία και όχι το θέαμα. Ο Λευκορώσος θα έχει ξανά διαθέσιμο τον Χαραλάμπους που επιστρέφει από τιμωρία, όμως μάλλον δεν θα ρισκάρει με τους Καλούλου, Σεμέδο και Γκομίς.

