Φίλιππος Γεωργίου: «Κάποιες ομάδες έχουν προεισπράξει το Solidarity, ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου με το Δόξα – ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος»

Ο εκπρόσωπος της Πάφου αλλά και αντιπρόεδρος της ΚΟΠ αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη επί της Βιγιαρεάλ, το UEFA Solidarity αλλά και το πολυσυζητημένο θέμα του Αχυρώνας/Ονήσιλος - Δόξα.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ: «Μεγάλη επιτυχία για την Πάφο ως οργανισμός αλλά και για την Κύπρο, βλέπετε πόσο πολύ ανέβηκε η Κύπρος. Για το παιχνίδι της Πάφου το είδατε όλοι, η Πάφος πάει βήμα – βήμα και μεγαλώνει, μετά από πολλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι ήταν μια επιτυχία επί μίας πολύ μεγάλης αντιπάλου και όταν παίζει έτσι δύσκολα χάνει. Είναι πολύ σημαντικό για τις κυπριακές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να φέρνουν βαθμούς μέσα και μην ξεχνάτε ότι όλες οι ομάδες παίρνουν χρήματα από τέτοιες επιτυχίες».

Για τη μετάβαση από τα ευρωπαϊκά ματς στα εγχώρια: «Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο, κάποιες φορές είναι και έντονη η κριτική για την αστάθεια των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Όσο και να προσπαθούμε να πούμε πως είναι το ίδιο, δεν είναι. Ακόμη και ο κόσμος, κάποιοι θεωρούν πως είναι πιο σημαντικά τα ευρωπαϊκά και πάνε σε αυτά και σε έναν αγώνα στην Κύπρο να μην πάνε. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που δεν είναι σε υψηλές πτήσεις η ομάδα σε κάποια παιχνίδια στην Κύπρο. Είναι αυτή η μετάβαση γενικά από ευρωπαϊκά παιχνίδια σε κυπριακά. Από Τρίτη σε Σάββατο, είναι και τα ταξίδια. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Δεν υπάρχουν διαφορές για την ώρα ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες θέσεις, είναι πολύ μικρές οι διαφορές και είναι πολύ κοντά».

Για τα λεφτά από το UEFA Solidarity (Ταμείο Αλληλεγγύης), τον μηχανισμό χρηματοδότησης που έχει σκοπό να μειώσει το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στους συλλόγους που συμμετέχουν στην Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες πρώτης κατηγορίας που δεν συμμετέχουν: «Είναι σοβαρό ερώτημα και δύσκολο να απαντηθεί στην ολότητα. Είναι καθορισμένο το ποσό που παίρνει κάθε ομάδα. Είναι μια συζήτηση για το πότε τα λεφτά πρέπει να πηγαίνουν στις ομάδες. Πόσα λεφτά παίρνει κάθε ομάδα είναι καθορισμένα. Πληρώνεται η ομοσπονδία και το διαμοιράζει στις ομάδες. Έχω πληροφορίες ότι κάποιες ομάδες πήραν κάποια λεφτά. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει οδηγία συγκεκριμένη από την ΟΥΕΦΑ, είναι απλώς δεδομένες οι ημερομηνίες καταβολής λεφτών από την ΟΥΕΦΑ. Κάποιες ομάδες έχουν προεισπράξει, δεν ξέρω ποσά, θα το δούμε στην επόμενη μας συνεδρία. Δεν μπορώ να μιλήσω για συναδέλφους και τι λένε, αλλά πρέπει να γίνει ένα πλαίσιο για το πότε και πόσα λεφτά θα πάρει η κάθε ομάδα και πότε. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να είναι επί ίσοις όροις το θέμα για όλες τις ομάδες».

Για το πολυσυζητημένο θέμα με το Δόξα – ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος και για την απόφαση να διεξαχθεί τελικά με επιστολή στην ΚΟΠ: «Κάποιοι ήμασταν αρνητικοί, ήμουν και λίγο έντονος διότι ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου σε πάρα πολλά θέματα και ελπίζω να μην τα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια. Πρέπει όμως να σεβαστούμε την πλειοψηφία που αποφάσισε για αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το επανεξετάσουμε και να το δούμε σε μια συνεδρία όλοι μαζί. Δεν μπορεί η ΚΟΠ και η Εκτελεστική Επιτροπή να αντικαθιστά τη Δικαστική»

Αν έχει καταλάβει ποιος είναι τελικά ο επιθετικός της Πάφου και αν έχει απάντηση, είπε χαριτολογώντας: «Ναι έχω καταλάβει. Και οι δέκα».