Κύριοι, υπολογίστε με…

Ήταν σίγουρα σπουδαία επιτυχία η συμμετοχή της Πάφος FC στη League Phase του Conference League. Ίσως πολλοί να θεώρησαν πως απλά θα συμμετάσχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την εμπειρία. Όμως οι παίκτες του Χουάν Κάρλος Καρσέδο εδώ και τέσσερις αγωνιστικές αποδεικνύουν πως μόνο τυχαία δεν μπήκαν στους ομίλους αλλά με τη νίκη πάνω στη Βιγιαρεάλ, που ήταν η πρώτη ιστορική, «φώναξαν» σε όλη την Ευρώπη να υπολογίζουν την Πάφος FC για την 24άδα των νοκ άουτ. Και γιατί όχι, όταν η μοναδική ήττα ώς τώρα προήλθε από την πανίσχυρη Μπάγερν και έχοντας δύο ισοπαλίες εκτός έδρας κόντρα σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ.

Η Πάφος FC λοιπόν, πραγματοποιώντας μία πειθαρχημένη εμφάνιση, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, στο υπόλοιπο παιχνίδι «βραχυκύκλωσε» τη Βιγιαρεάλ και πανηγύρισε μία νίκη που έφερε πολλαπλά οφέλη. Γιατί είναι καλό το πρεστίζ, όμως στο ταμείο μπήκαν και 2,1 εκατομμύρια, με τα συνολικά έσοδα ώς τώρα να αγγίζουν τα 25 εκατομμύρια.

Ακολουθεί στις 26 Νοεμβρίου η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό. Έχει μαζέψει και αυτή πέντε βαθμούς και έχει φιλοδοξίες, όμως η Πάφος έδειξε πως δεν την τρομάζει καμία ομάδα. Μετά θα παίξει εκτός με Γιουβέντους (10/12) και Τσέλσι (21/01) και στο φινάλε εντός με τη Σλάβια Πράγας (28/01).

Διάκριση για Λουκάσεν

Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Champions League βρέθηκε ο Ντέρικ Λουκάσεν. Ο Ολλανδός αμυντικός ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της Πάφος FC απέναντι στη Βιγιαρεάλ, σκοράροντας το «χρυσό» γκολ, και όλα μαζί τού χάρισαν θέση στην ενδεκάδα ολόκληρης της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σε αυτή βρέθηκαν επίσης οι Νόιερ, Κάρλος Αγκούστο, Κοχ, Φορμπς, Μάζα, Μακάλιστερ, Τζαμπακόστα, Φοντέν, Όσιμεν και Μερίνο.

Ομαλή προσγείωση…

Η Ευρώπη μπαίνει στην άκρη. Και θέλει να προσγειωθεί ομαλά στην κυπριακή πραγματικότητα, όπως άλλωστε κάνει ώς τώρα, και να πανηγυρίσει διπλό την Κυριακή απέναντι στην Ανόρθωση. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της, όμως έχει την ετικέτα του φαβορί. Υπό προϋποθέσεις ίσως ανέλθει και στην κορυφή και θα πάει στη διακοπή με τις καλύτερες συνθήκες. Το θετικό για τον Καρσέδο είναι πως έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.