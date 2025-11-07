ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρήκε τις λύσεις στην «τελική ευθεία» και λύγισε την Παρτίζαν στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός!

Βρήκε τις λύσεις στην «τελική ευθεία» και λύγισε την Παρτίζαν στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός!

Μετά από μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε δύσκολα με 80-71 την Παρτίζαν στο ΣΕΦ, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της Ευρωλίγκας!

 Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά, κυρίως στην άμυνα, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, συνεχίζοντας την... καταδίωξη της κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο. 

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

EUROLEAGUE

Βρήκε τις λύσεις στην «τελική ευθεία» και λύγισε την Παρτίζαν στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός!

