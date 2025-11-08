Γίνεται 99άρης και ανοίγει το οίκημα για να γιορτάσει!

Βασικά οι γαλαζοκιτρινοι από σήμερα θα περάσουν στον πιο ιστορικό, μέχρι τώρα, χρόνο ζωής τους, τον 100ό! Κατά τη διάρκεια της σημερινής σεμνής τελετής θα τιμηθεί ένας από τους πιο πετυχημένους προέδρους του σωματείου, ο Ανδρέας Παπαέλληνας, ο οποίος δημιούργησε την πανίσχυρη ομάδα (1988-1991) με επικεφαλής τους Σέρβους ποδοσφαιριστές, Τόζα Σάπουριτς και Σίνισα Γκόγκιτς. Όσο για τον κόσμο και τα απλά μέλη, αναμένεται να επιστρέψουν στο οίκημα όταν αυτό ανοίξει επίσημα...

Από εκεί και πέρα, στο μυαλό όλων είναι στο αυριανό ντέρμπι με την Ομόνοια (19:00), στο οποίο ο ΑΠΟΕΛ θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την προετοιμασία στον Αρχάγγελο, δηλώνουν ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη για να τα δώσει όλα και να διεκδικήσει τη νίκη, που εφόσον απωλέσει βαθμούς και η Πάφος FC, θα τον φέρει στην κορυφή.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κι όλοι αναμένουν ότι στο αρχικό σχήμα θα επιστρέψουν οι Τομάς, Μάγιερ και Κόρμπου, εκτός κι αν ο Γκαρσία αιφνιδιάσει με κάποια άλλη απόφαση.