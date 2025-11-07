ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πήραμε τρεις βαθμούς, αλλά μπορούμε πολλά περισσότερα»

Ικανοποιημένος από τη νίκη, αλλά συνάμα συγκρατημένος, εμφανίστηκε ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, μετά το επιβλητικό 3-0 επί της ΕΝΠ.

«Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Πετύχαμε τρία γκολ, πήραμε τους τρεις βαθμούς και οι ποδοσφαιριστές μου ζήτησαν τρεις μέρες άδεια την άξιζαν και την πήραν», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση: «Κόντρα στην Πάφο κάναμε καλή εμφάνιση, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Ξεκινήσαμε δυνατά σήμερα, αλλά μετά το πρώτο γκολ χάσαμε λίγο τη συνοχή και τη σωστή κίνηση στο γήπεδο· είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε».

Κλείνοντας, ο Μαρτίνς υπογράμμισε πως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του αξιοποίησε πιο σωστά τους χώρους που της δόθηκαν, γεγονός που οδήγησε και στο καθαρό σκορ.

ΑΕΛ

Διαβαστε ακομη