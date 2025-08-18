Δεν αλλάζει προσανατολισμό

Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από το Conference League δεν αλλάζει τον προσανατολισμό του Άρη, που αφήνει πίσω του την υπερπροσπάθεια στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και στρέφει την προσοχή του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» υποδέχεται το ερχόμενο Σάββατο (23/08, 20:00) τον Απόλλωνα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού, με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σεζόν.

Παρά την πικρία του αποκλεισμού, η ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ έδειξε χαρακτήρα και μέταλλο, στοιχεία που θέλει να μεταφέρει και στις εγχώριες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό μέτωπο, η ομάδα της Λεμεσού επισημοποίησε ακόμη μία σημαντική προσθήκη μετά και την οριστική συμφωνία με τον 18χρονο Κόλινς Φι Ακάμπα. Ο λόγος για τον 28χρονο Γκέντεον Καλούλου, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια φόρεσε τη φανέλα της γαλλικής Λοριάν, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Κονγκό.