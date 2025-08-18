Κόντα στον Άρη Λεμεσού ο Τιάγκο Ενρίκε – Κρατά ποσοστό η Φλουμινένσε

Κοντά στην απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου ανασταλτικού μέσου Τιάγκο Ενρίκε βρίσκεται ο Άρης Λεμεσού, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας centralfluminense.com.br, που ειδικεύεται σε θέματα της Φλουμινένσε.

Ο νεαρός μέσος αποχωρεί από τη βραζιλιάνικη ομάδα με ελεύθερη μεταγραφή, ωστόσο η Φλουμινένσε θα διατηρήσει το 20% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση.

Ο Τιάγκο είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα. Κοινή απόφαση συλλόγου και παίκτη ήταν η αποχώρησή του, ώστε να μπορέσει να κάνει νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.