ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλόνσο: «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλόνσο: «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο»

 «Είμαι περισσότερο για να κάνω πράγματα παρά για να μιλάω», δήλωσε σήμερα 18/8) ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης  Αλόνσο στους δημοσιογράφους, καθώς ξεκινά την πρώτη του σεζόν στη LaLiga εντός έδρας εναντίον της Οσασούνα (19/8).

 Ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αλόνσο, ιδιαίερα αγαπητός από τους οπαδούς της Ρεάλ για τα γεμάτα τρόπαια χρόνια του στο «Μπερναμπέου» αλλά και με την Ισπανία, έχει αναλάβει την ευθύνη να αναβιώσει μια ομάδα που τελείωσε την περασμένη σεζόν χωρίς ένα σημαντικό τρόπαιο.

 

 Στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, το οποίο ήταν η πρώτη διοργάνωση του Αλόνσο ως προπονητής της Ρεάλ, αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν σε μια ήττα με 4-0 στα ημιτελικά τον περασμένο μήνα.

 

 Η Ρεάλ, υπό τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, τερμάτισε τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια της LaLiga, Μπαρτσελόνα, και δεν κατάφερε να διατηρήσει το στέμμα του Champions League μετά τον αποκλεισμό της στα προημιτελικά. Έχασε επίσης τον τελικό του Copa del Rey από τους Καταλανούς.

 

 «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις συνήθως δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο. Το να λες απλώς κάτι δεν πρόκειται να το κάνεις πραγματικότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό το μονοπάτι αύριο.

 

 Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και θέλουμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια στο γήπεδο και να κερδίσουμε την υποστήριξή τους των οπαδών», είπε. 

 

 Ο Αλόνσο έχει ενισχύσει την άμυνα της Ρεάλ με τον δεξιό αμυντικό της Αγγλίας, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, να έρχεται από τη Λίβερπουλ, μαζί με τον 20χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Ντιν Χούισεν, και τον αριστερό αμυντικό Άλβαρο Καρέρα από την Μπενφίκα.

 

Επίσης ο αμυντικός Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος επιστρέφε μετά τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο της περασμένης σεζόν, έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ρεάλ για τον αγώνα με την Οσασούνα.

 

 «Είναι ένας μεγάλος ανταγωνισμός για τους παίκτες και μου αρέσει που έχουμε δύο που μπορούν να παίξουν σε κάθε θέση», δήλωσε ο Αλόνσο. 

 

 «Μερικές φορές θα πρέπει να κάνω εναλλαγή. Ο Καρβαχάλ πλησιάζει όλο και περισσότερο στην καλύτερη δυνατή φόρμα του, και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα.»

 

 Ωστόσο, η Ρεάλ θα αγωνιστεί χωρίς τον Αντόνιο Ρούντιγκερ (τιμωρημένος), καθώς και τον τραυματία αριστερό μπακ Φέρλαντ Μεντί, τους μέσους Εντουάρντο Καμαβίνγκα και Τζουντ Μπέλιγχαμ, καθώς και τον επιθετικό Έντρικ.

 Ο Αλόνσο αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να καταγγείλει τα σχέδια για έναν αγώνα Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

 Η Ρεάλ Μαδρίτης  ανέφερε ότι η πρόταση θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανταγωνιστική ισορροπία του ποδοσφαίρου και έχει δεσμευτεί να υποβάλει αίτηση στα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου για να εμποδίσουν την κίνηση.

 Ο αγώνας της 20ής Δεκεμβρίου, που εγκρίθηκε από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος αγώνας της LaLiga που θα διεξαχθεί στο εξωτερικό και ο πρώτος αγώνας ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται έγκριση από την UEFA, την US Soccer, την CONCACAF και τη FIFA.

«Συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του συλλόγου της Ρεάλ. Εάν οι κανόνες πρόκειται να αλλάξουν, πρέπει να γίνει με ομόφωνη συμφωνία όλων των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα. Διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει», είπε ο Αλόνσο. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

A Bola: «Κοντά σε Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες-Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του δανεισμού από Παρί»

Ελλάδα

|

Category image

Ηχούν σειρήνες, αλλά... Βόλφσμπεργκερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τόσοι Απολλωνίστες πάνε «Alphamega»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Σωτήρης Νίνης!

Ελλάδα

|

Category image

Τυπικό τέλος με Πολυκάρπου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Tράμπζονσπορ και Παναθηναϊκός θέλουν τον Ρενάτο Σάντσες»!

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στην... εξίσωση ο Παπαγεωργίου και ο διπλός του στόχος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη