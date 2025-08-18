Αλόνσο: «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο»

«Είμαι περισσότερο για να κάνω πράγματα παρά για να μιλάω», δήλωσε σήμερα 18/8) ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Αλόνσο στους δημοσιογράφους, καθώς ξεκινά την πρώτη του σεζόν στη LaLiga εντός έδρας εναντίον της Οσασούνα (19/8).

Ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αλόνσο, ιδιαίερα αγαπητός από τους οπαδούς της Ρεάλ για τα γεμάτα τρόπαια χρόνια του στο «Μπερναμπέου» αλλά και με την Ισπανία, έχει αναλάβει την ευθύνη να αναβιώσει μια ομάδα που τελείωσε την περασμένη σεζόν χωρίς ένα σημαντικό τρόπαιο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, το οποίο ήταν η πρώτη διοργάνωση του Αλόνσο ως προπονητής της Ρεάλ, αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν σε μια ήττα με 4-0 στα ημιτελικά τον περασμένο μήνα.

Η Ρεάλ, υπό τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, τερμάτισε τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια της LaLiga, Μπαρτσελόνα, και δεν κατάφερε να διατηρήσει το στέμμα του Champions League μετά τον αποκλεισμό της στα προημιτελικά. Έχασε επίσης τον τελικό του Copa del Rey από τους Καταλανούς.

«Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις συνήθως δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο. Το να λες απλώς κάτι δεν πρόκειται να το κάνεις πραγματικότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό το μονοπάτι αύριο.

Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και θέλουμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια στο γήπεδο και να κερδίσουμε την υποστήριξή τους των οπαδών», είπε.

Ο Αλόνσο έχει ενισχύσει την άμυνα της Ρεάλ με τον δεξιό αμυντικό της Αγγλίας, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, να έρχεται από τη Λίβερπουλ, μαζί με τον 20χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Ντιν Χούισεν, και τον αριστερό αμυντικό Άλβαρο Καρέρα από την Μπενφίκα.

Επίσης ο αμυντικός Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος επιστρέφε μετά τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο της περασμένης σεζόν, έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ρεάλ για τον αγώνα με την Οσασούνα.

«Είναι ένας μεγάλος ανταγωνισμός για τους παίκτες και μου αρέσει που έχουμε δύο που μπορούν να παίξουν σε κάθε θέση», δήλωσε ο Αλόνσο.

«Μερικές φορές θα πρέπει να κάνω εναλλαγή. Ο Καρβαχάλ πλησιάζει όλο και περισσότερο στην καλύτερη δυνατή φόρμα του, και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα.»

Ωστόσο, η Ρεάλ θα αγωνιστεί χωρίς τον Αντόνιο Ρούντιγκερ (τιμωρημένος), καθώς και τον τραυματία αριστερό μπακ Φέρλαντ Μεντί, τους μέσους Εντουάρντο Καμαβίνγκα και Τζουντ Μπέλιγχαμ, καθώς και τον επιθετικό Έντρικ.

Ο Αλόνσο αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να καταγγείλει τα σχέδια για έναν αγώνα Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε ότι η πρόταση θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανταγωνιστική ισορροπία του ποδοσφαίρου και έχει δεσμευτεί να υποβάλει αίτηση στα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου για να εμποδίσουν την κίνηση.

Ο αγώνας της 20ής Δεκεμβρίου, που εγκρίθηκε από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος αγώνας της LaLiga που θα διεξαχθεί στο εξωτερικό και ο πρώτος αγώνας ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται έγκριση από την UEFA, την US Soccer, την CONCACAF και τη FIFA.

«Συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του συλλόγου της Ρεάλ. Εάν οι κανόνες πρόκειται να αλλάξουν, πρέπει να γίνει με ομόφωνη συμφωνία όλων των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα. Διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει», είπε ο Αλόνσο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ