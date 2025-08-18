Βλέπει... Σερβία ο Απόλλωνας - Φημολογία για Μάρκοβιτς και Βέλικο Σίμιτς

Θέλει να πυροδοτήσει σέρβικη βόμβα ο Απόλλωνας καθώς τις τελευταιές ώρες εμπλέκετε με δύο ποδοσφαιριστές από τη βαλκανική χώρα.

Ο λόγος για έναν παλίο γνωστό στα κυπριακά γήπεδα, τον Βέλικο Σίμιτς ο οποίος αγώνιστικε για λογαριασμό της Ομόνοιας από το 2023 μεχρί τον Γενάρη του 2025 αλλά και για τον πρώην εξτρέμ της Λίβερπουλ Λάζαρ Μάρκοβιτς.

Ο Σίμιτς τον τελευταίο έναμιση χρόνο βρίσκεται στην Σίβασπορ με την οποία σε 17 παιχνίδια σκόραρε 1 γκολ ενώ ο 31χρονος Μάρκοβιτς την τελευταία χρονιά αγώνιζεται στα ΗΑΕ για την Μπάνι Γιας με την οποία σκόραρε 4 φόρες σε 26 παιχνίδια.