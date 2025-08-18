Ένας αφοσιωμένος... λέοντας

Είναι γεγονός ότι η προσθήκη του Νταβόρ Ζντραβκόφσκι προσφέρει ποικίλα πράγματα στην ΑΕΛ ενόψει της προσπάθειάς της για να επανέλθει σε πρωταγωνιστικές πορείες. Ο 27χρονος, μετά από δύο χρόνια από το τέλος της πρώτης θητείας του στους γαλαζοκίτρινους, φωτογραφήθηκε ξανά με τη φανέλα της ομάδας και είναι ετοιμοπόλεμος για να ενσωματωθεί πλήρως με το υπόλοιπο ρόστερ. Ο Νταβόρ είναι από τους ποδοσφαιριστές που συνδέθηκαν με τον κόσμο της ομάδας και ένιωσε τι πάει να «οπαδός της ΑΕΛ».

«Μία φορά λέοντας, για πάντα λέοντας», ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα που είχε γράψει στις 11 Ιουλίου 2023 αποχωρώντας από την ΑΕΛ για να αγωνιστεί στη Μάδεργουελ. Ο Νταβόρ στα 6,5 χρόνια της πρώτης του θητείας είχε καταγράψει 161 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα της προετοιμασίας, το συγκρότημα του Πάολο Τραμετσάνι μετά το τελευταίο φιλικό κόντρα στον Εθνικό (σ.σ. νίκη 3-1 στο Δασάκι) μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την έναρξη του πρωταθλήματος και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή (22/08, 20:00).