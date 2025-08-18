Χαμός στη Μαρσέιγ, μένουν εκτός ομάδας μετά από έντονο καυγά οι Ραμπιό και Ρόου!

Ο Ουναΐ περιμένει πώς και πώς να φύγει από τη Μαρσέιγ και στο κλαμπ της Μασσαλίας σημειώθηκε άλλο ένα κακό περιστατικό, με τους Ραμπιό και Ρόου να καυγαδίζουν έντονα.

Έπειτα από την ήττα της ομάδας από τη Ρεν, οι δυο ποδοσφαιριστές λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με πολύ βαριές κουβέντες και εκατέρωθεν απειλές .

Όπως αναφέρει το RMC Sport, οι υπόλοιποι ψυχραιμότεροι τους χώρισαν, με τον κόουτς του συλλόγου να παίρνει την απόφαση να βγάλει και τους δυο παίκτες εκτός ομάδας μέχρι νεοτέρας!

sportfm.gr