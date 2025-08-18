Έτοιμος για Τότεναμ ο Έζε, δίνει το «ok» η Πάλας!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λίβι και ο Πάρις βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία για τον Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής έπαιξε κανονικά στο ματς με την Τσέλσι και μάλιστα σκόραρε, δίχως όμως να του πιστωθεί το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα του Φρανκ πρόσφερε 55+5 εκατομμύρια λίρες για τον ποδοσφαιριστή και σύντομα θα υπάρξει οριστικοποίηση του deal, στο οποίο φέρονται να έχουν φτάσει οι δύο εμπλεκόμενες ομάδες.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της αναζήτησης του αντικαταστάτη του Έζε, η Πάλας έκανε κρούση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση από τους Βέλγους.

england365.gr