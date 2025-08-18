ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμος για Τότεναμ ο Έζε, δίνει το «ok» η Πάλας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμος για Τότεναμ ο Έζε, δίνει το «ok» η Πάλας!

Η Τότεναμ πολύ σύντομα θα έχει τον Έζει στο δικό της ρόστερ, αφού, η Κρίσταλ Πάλας φέρεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη μεταγραφή μετά την προσφορά που κατατέθηκε επίσημα από τα «σπιρούνια», το πρωί της Δευτέρας!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λίβι και ο Πάρις βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία για τον Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής έπαιξε κανονικά στο ματς με την Τσέλσι και μάλιστα σκόραρε, δίχως όμως να του πιστωθεί το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. 

Η ομάδα του Φρανκ πρόσφερε 55+5 εκατομμύρια λίρες για τον ποδοσφαιριστή και σύντομα θα υπάρξει οριστικοποίηση του deal, στο οποίο φέρονται να έχουν φτάσει οι δύο εμπλεκόμενες ομάδες. 

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της αναζήτησης του αντικαταστάτη του Έζε, η Πάλας έκανε κρούση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση από τους Βέλγους. 

 

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

A Bola: «Κοντά σε Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες-Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του δανεισμού από Παρί»

Ελλάδα

|

Category image

Ηχούν σειρήνες, αλλά... Βόλφσμπεργκερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τόσοι Απολλωνίστες πάνε «Alphamega»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Σωτήρης Νίνης!

Ελλάδα

|

Category image

Τυπικό τέλος με Πολυκάρπου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Tράμπζονσπορ και Παναθηναϊκός θέλουν τον Ρενάτο Σάντσες»!

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στην... εξίσωση ο Παπαγεωργίου και ο διπλός του στόχος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη