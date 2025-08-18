Ανακοίνωσε τον Ζαλέφσκι η Αταλάντα

Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικόλα Ζαλέφσκι, μια ποιοτική προσθήκη για τους «μπεργκαμάσκι» που συνδυάζει ταλέντο και εμπειρία από τη Serie A.

Tο κόστος της μεταγραφής του 23χρονου πολυθεσίτη Ιταλοπολωνού μέσου από την Ίντερ έφτασε τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ζαλέφσκι να αποτελεί την πέμπτη μεταγραφή της Αταλάντα για φέτος.

Με 95 συμμετοχές στη Serie A, 26 στο Europa League και 7 στο Conference League -το οποίο κατέκτησε με τη Ρόμα το 2022- ο Ζαλέφσκι διαθέτει ήδη πλούσιο βιογραφικό.