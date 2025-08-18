ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τον Ζαλέφσκι η Αταλάντα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε τον Ζαλέφσκι η Αταλάντα

Σημαντική ενίσχυση για την Αταλάντα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικόλα Ζαλέφσκι από την Ίντερ έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αταλάντα ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικόλα Ζαλέφσκι, μια ποιοτική προσθήκη για τους «μπεργκαμάσκι» που συνδυάζει ταλέντο και εμπειρία από τη Serie A.

Tο κόστος της μεταγραφής του 23χρονου πολυθεσίτη Ιταλοπολωνού μέσου από την Ίντερ έφτασε τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ζαλέφσκι να αποτελεί την πέμπτη μεταγραφή της Αταλάντα για φέτος.

Με 95 συμμετοχές στη Serie A, 26 στο Europa League και 7 στο Conference League -το οποίο κατέκτησε με τη Ρόμα το 2022- ο Ζαλέφσκι διαθέτει ήδη πλούσιο βιογραφικό.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Περιμένοντας τα νεότερα...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ένας αφοσιωμένος... λέοντας

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Ζαλέφσκι η Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φόρεσε τα πράσινα και προπονήθηκε πρώτη φορά ο Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Δεν αλλάζει προσανατολισμό

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ντουμπόφ στην τελευταία προπόνηση της Πάφου πριν τη μάχη με τον Αστέρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο κενό η προσπάθεια της Μπάγερν για Ενκουνκού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Μαρσέιγ, μένουν εκτός ομάδας μετά από έντονο καυγά οι Ραμπιό και Ρόου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βλέπει... Σερβία ο Απόλλωνας - Φημολογία για Μάρκοβιτς και Βέλικο Σίμιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτοιμος για Τότεναμ ο Έζε, δίνει το «ok» η Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καρσέδο: «Θέλουμε τέτοιες προκλήσεις για να εξελιχθούμε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αλόνσο: «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρομέρο ανανέωσε με την Τότεναμ έως το 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και με τη βούλα ΑΠΟΕΛίστας ο Νανού!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σούπερ κίνηση με Μπέιλι η Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη