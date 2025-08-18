Περιμένοντας τα νεότερα...

Η παρουσία των Γκάμπριελ Κρεγκ και Εμίλ Χέσκι στη Λεμεσό δείχνει πως οι εξελίξεις στον Απόλλωνα… είναι κοντά. Ο Κρεγκ αναμένεται να επενδύσει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο θρύλος της Λίβερπουλ πιθανόν να αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου ή άλλο σχετικό πόστο. Οι δύο άνδρες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις στο Κολόσσι, είχαν επαφές με διοίκηση, τεχνική ηγεσία και αθλητικό διευθυντή, δείχνοντας ενεργό ενδιαφέρον για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η άφιξή τους φέρνει νέα δεδομένα, ενώ δεν αποκλείονται προσαρμογές στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Σημειώνεται ότι ο Απόλλωνας απομακρύνθηκε οριστικά από την περίπτωση του Αλιρέζα Τζανανμπάχς, που προτιμάει ανώτερα οικονομικά δεδομένα, με αποτέλεσμα οι «κυανόλευκοι» να στραφούν σε άλλες λύσεις για τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Στο προσκύνιο είναι τα όνοματα των Σέρβων, Βέλικο Σίμιτς ο οποίος αγωνίζοταν για ενάμιση χρόνο στην Ομόνοια και του πολύπειρου Λάζαρ Μάρκοβιτς ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε Παρτιζάν, Φούλαμ, Λίβερπουλ και Μπενφίκα.

Όπως τονίζεται όμως από πλευράς διοίκησης, πέραν από αυτή την κίνηση για τον κατάλογο Α’, οι υπόλοιπες κινήσεις θα γίνουν με φόντο την ενίσχυση σε άμυνα και μεσαία γραμμή μέσω του καταλόγου β’. Στόχος των ιθυνόντων της ομάδας είναι να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.