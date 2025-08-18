Στο κενό η προσπάθεια της Μπάγερν για Ενκουνκού

Η Τσέλσι δεν αποδέχτηκε την πρόταση δανεισμού της Μπάγερν Μονάχου για τον Κρίστοφερ Ενκουνκού.

Η Μπάγερν Μονάχου απέτυχε στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον Κριστόφερ Ενκουνκού με τη μορφή δανεισμού, καθώς η Τσέλσι επιμένει ότι η αποχώρησή του μπορεί να γίνει μόνο με μόνιμη μεταγραφή, σύμφωνα με τις Times.

Περαιτέρω συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ Τσέλσι και Μπάγερν σχετικά με τον 27χρονο, ο οποίος προς το παρόν δεν υπολογίζεται στα πλάνα της ομάδας του δυτικού Λονδίνου για τη σεζόν. Η Τσέλσι παραμένει ξεκάθαρη στη στάση της ότι ο Ενκουνκού μπορεί να φύγει μόνο με μόνιμη μεταγραφή, ενώ η Μπάγερν επιδίωκε να βρει έναν τρόπο να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό.

Η Τσέλσι χρειάζεται να προχωρήσει σε περισσότερες πωλήσεις παικτών προκειμένου να προχωρήσει το ενδιαφέρον της για τον επιθετικό της Λειψίας, Τσάβι Σίμονς, καθώς και για τον εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ενκουνκού στην Τσέλσι προς το παρόν.

Η Ίντερ Μιλάνου θεωρείται επίσης ότι ενδιαφέρεται για τον Ενκουνκού, ενώ η Λειψία είχε εξετάσει προηγουμένως το ενδεχόμενο προσέγγισης, αλλά ο Γάλλος διεθνής δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για επιστροφή στην πρώην ομάδα του, η οποία δεν προκρίθηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ αυτή τη σεζόν. Η Ίντερ θα έπρεπε επίσης να καταθέσει πρόταση μόνιμης μεταγραφής.

Η Μπάγερν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Ενκουνκού, καθώς θέλει να ενισχύσει την επίθεσή της μετά την πώληση του Κίνγκσλεϊ Κομάν στην Αλ Νασρ την Παρασκευή. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, εκτός αν αλλάξει η στάση της Τσέλσι, είναι απίθανο να προχωρήσει κάποια συμφωνία.

Ο Ενκουνκού και η Τσέλσι θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια αυτού του μεταγραφικού παραθύρου, και πλέον αναμένεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο παραμονής του στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν έχει αποκλειστεί. Ο Ενκουνκού έχει ακόμη τέσσερα χρόνια συμβολαίου, το οποίο υπέγραψε το καλοκαίρι του 2023 μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ύψους 52 εκατομμυρίων λιρών από τη Λειψία.

Η πρώτη σεζόν του Ενκουνκού στην Τσέλσι επηρεάστηκε από τραυματισμούς και δυσκολεύτηκε να καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα υπό τον Έντσο Μαρέσκα την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, είχε σημαντική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά καθυστέρησε την επιστροφή του στην προετοιμασία την περασμένη εβδομάδα λόγω ενός μικροτραυματισμού.