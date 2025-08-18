Ο Ρομέρο ανανέωσε με την Τότεναμ έως το 2029

Η Τότεναμ πέτυχε μια σημαντική συμφωνία, καθώς «έδεσε» τον Κριστιάν Ρομέρο με νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 υπέγραψε λίγες μόλις ώρες μετά την ανανέωση του Τζεντ Σπενς, επεκτείνοντας τη συνεργασία του και αυτός έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο 26χρονος στόπερ είχε συνδεθεί έντονα με πιθανή μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο οι «ροχιμπλάνκος» δεν προχώρησαν σε επίσημη πρόταση και η Τότεναμ δεν είχε καμία πρόθεση να τον αφήσει.

Άλλωστε, ο νέος προπονητής, Τόμας Φρανκ, τον όρισε αρχηγό μετά τη μεταγραφή του Σον στο MLS και η ανανέωση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για το μέλλον του συλλόγου.

