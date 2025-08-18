Και με τη βούλα ΑΠΟΕΛίστας ο Νανού!

Παίκτης και επίσημα του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νανού!

Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε στους γαλαζοκίτρινους ο δεξιός μπακ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Eulânio Ângelo Chipela Gomes ή εν συντομία Nanu.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 17/05/1994 και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού ακραίου αμυντικού.

Κατάγεται από την Guinea-Bissaou και είναι κάτοχος Πορτογαλικού διαβατηρίου.

Ο Nanu ξεκίνησε την καριέρα του από την Beira-Mar και έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Maritimo. Από εκεί ακολούθησε η Porto, με τα χρώματα της οποίας αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League. Ο Nanu έχει επίσης αγωνιστεί στο MLS και στο πρωτάθλημα Τουρκίας.

Καλωσορίζουμε τον Nanu, στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.