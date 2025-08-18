Με πλουραλισμό στο σκοράρισμα

Είναι σημαντικό, σε κάθε ομάδα, σε όλες τις γραμμές να βοηθάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές. Στην ΑΕΚ, στους έξι μέχρι τώρα αγώνες της στην Ευρώπη υπάρχει πλουραλισμός όσον αφορά το σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, τα εννέα τέρματα που πέτυχε η ομάδα της Λάρνακας στους τρεις προκριματικούς γύρους τα πέτυχαν επτά διαφορετικοί ποδοσφαιριστές.

Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ αντιμετώπισε αρχικά την Παρτιζάν, την οποία κέρδισε μία φορά (1-0) και στο άλλο ηττήθηκε (2-1), όμως πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Ακολούθως έπαιξε με την Τσέλιε, κόντρα στην οποία σημείωσε μία νίκη και μία ισοπαλία (1-1, 2-1), ενώ στον γ’ προκριματικό γύρο αντιμετώπισε τη Λέγκια πετυχαίνοντας μία ευρεία νίκη (4-1) και δεχόμενη μία ανώδυνη ήττα (2-1). Από δυο γκολ μέχρις στιγμής μετράνε οι Πέρε Πονς και Τσακόν. Αμφότεροι βρήκαν δίχτυα στη μεγάλη σε έκταση επιτυχία επί της Λέγκια, σκοράροντας το πρώτο και το τρίτο γκολ αντίστοιχα.

Ο πρώτος είχε σκοράρει επίσης στην ήττα από την Παρτίζαν και ο δεύτερος στο νικηφόρο παιχνίδι με την Τσέλιε. Από εκεί και πέρα, από μία φορά έβαλαν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ οι Καμπρέρα, Ιβάνοβιτς, Ανγκιέλσκι, Γκαρσία και Μιλίτσεβιτς.

Από αυτούς, οι Τσακόν και Ανγκιέλσκι έχουν στο ενεργητικό τους και από μία ασίστ, τομέας που την πρωτιά έχει ο Γκνάλι που μετρά τρεις ασίστ. Δυο έχει ο Λέδες, ενώ οι Σουάρες και Ρούμπιο έχουν από μία.