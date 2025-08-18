ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρσέδο: «Θέλουμε τέτοιες προκλήσεις για να εξελιχθούμε...»

Καρσέδο: «Θέλουμε τέτοιες προκλήσεις για να εξελιχθούμε...»

Οι δηλώσεις που παραχώρησε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για τα πλέι οφ του Champions League.

Ο Ισπανός τεχνικός παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου στάθηκε τόσο στη φιλοσοφία της ομάδας του όσο και στην ποιότητα του αντιπάλου.

Αναλυτικά:

«Πάντα ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού».

Όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και τις διαφορές σε σχέση με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, σχολίασε:

«Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες, οπότε απαιτείται και διαφορετική τακτική. Ο Αστέρας είναι πιο δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες. Το σημαντικό για εμάς είναι να αντέξουμε στην πίεση και να παίξουμε με βάση το δικό μας πλάνο».

Σε ερώτηση για το αν η πίεση είναι μεγαλύτερη για την ομάδα του Βελιγραδίου, ο Καρσέδο απάντησε:

«Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα πίεση. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ένας μεγάλος σύλλογος με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα, που χρειάζεται τέτοιες προκλήσεις για να εξελιχθεί. Στα χαρτιά, ο Αστέρας είναι το φαβορί, όμως πίεση υπάρχει και για τους δύο».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Δεν έχει δηλωθεί στην λίστα, είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, τον γνωρίζω προσωπικά από την παρουσία μας στην Άρσεναλ. Περιμένουμε να είναι 100% έτοιμος».

Σούνιτς: «Μεγάλη πρόκληση ο Ερυθρός Αστέρας – Δεν φοβόμαστε την έδρα»

Την ομάδα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ίβαν Σούνιτς, ο οποίος εμφανίστηκε έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση που περιμένει την ομάδα του στο κατάμεστο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βόσνιος:

«Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα μας να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει», ανέφερε αρχικά ο έμπειρος μέσος.

Όταν ρωτήθηκε για την «καυτή» έδρα του Ερυθρού Αστέρα και το φανατικό κοινό, ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή — να αγωνίζεται σε γεμάτα γήπεδα με έντονη ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση και ανυπομονούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ο Σούνιτς αναφέρθηκε και στη σημασία τέτοιων αγώνων για τους παίκτες:

«Ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει απέναντι σε μεγάλες ομάδες, σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις. Ξέρουμε καλά τι μας περιμένει αύριο με τον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα, αλλά τέτοια ματς είναι αυτά που σε κάνουν καλύτερο».

Κλείνοντας, μίλησε για την εμπειρία του να παίζει σε τέτοιο περιβάλλον:

«Ειλικρινά, αισθάνομαι υπέροχα. Ανυπομονώ να ξεκινήσει το παιχνίδι και να αγωνιστώ σε αυτό το γήπεδο, μπροστά σε τόσο έντονη ατμόσφαιρα. Ξέρουμε πως όλο το γήπεδο θα είναι εναντίον μας, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι».

 

 

ΠΑΦΟΣ FC

