Με το όνειρο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ο δρόμος του Άρη για τη δεύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς ομίλους (σ.σ. τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στο Europa League) περνάει απόψε (21:00) από την «ΟΠΑΠ Αρένα», με την «Ελαφρά Ταξιαρχία», αν και να θεωρείται το αουτσάιντερ, να διατηρεί τις πιθανότητές της για πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League, μετά το 2-2 με την ΑΕΚ Αθηνών στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Η ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ καλείται να διαχειριστεί τόσο το αποτέλεσμα, αλλά και τις πολλές απουσίες που υπάρχουν για τη στελέχωση της κατάλληλης ενδεκάδας που θα τεθεί απέναντι στο συγκρότημα της Αθήνας.

Θυμίζουμε ότι δεν υπολογίζονται οι Μουσούντα, Σεμέδο, Γκομίς, Σανέ, Σαρφό και Νίκολιτς. Εφόσον η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πετύχει να αφήσει εκτός την ΑΕΚ, τότε θα βρει κατά πάσα πιθανότητα στον δρόμο της την Άντερλεχτ, η οποία απέναντι στη Σέριφ Τιρασπόλ είχε κερδίσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 20:00.