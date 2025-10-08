ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

Δημοσιευτηκε:

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

Ο Κιλιάν Εμπαπέ παραμένει εκτός προπονήσεων για δεύτερη μέρα, με τον τραυματισμό του να απειλεί τη συμμετοχή του στα επερχόμενα ματς της Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απουσίασε για δεύτερη διαδοχική ημέρα από την προπόνηση της εθνικής Γαλλίας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το αν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στους επερχόμενους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Ισλανδία.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρείται από διάταση στους συνδέσμους του αστραγάλου, τραυματισμός που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ, στον οποίο είχε προλάβει να σκοράρει στο 81ο λεπτό, πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις και κατευθυνθεί απευθείας στα αποδυτήρια.

Οι αγώνες των «μπλε» είναι προγραμματισμένοι για τις 10 και 13 Οκτωβρίου. Πέρα από τον Εμπαπέ, πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει και με τον Ιμπραϊμά Κονατέ, αμυντικό της Λίβερπουλ, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Παρά το πρόσφατο πρόβλημα τραυματισμού, ο Εμπαπέ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, έχοντας πετύχει 16 γκολ σε 12 εμφανίσεις, τόσο με τη Ρεάλ όσο και με την εθνική Γαλλίας.

 

sportfm.gr

 

