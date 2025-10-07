ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαγιαμπέλα και Κακουλλής στο ΓΣΠ

Οι δύο επιθετικοί πέρασαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο για τον Άρη στο ντέρμπι με την Ομόνοια.

Το πλάνο του Άρη για μία απόδραση από το ΓΣΠ χάλασε πολύ νωρίς με την κόκκινη κάρτα. Παρόλα αυτά, ο βαθμός που πήρε η ομάδα της Λεμεσού, τηρουμένων των συνθηκών κρίνεται ικανοποιητικός.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα μέγιστα δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή στο γήπεδο. Ο λόγος για τους Μαγιαμπέλα και Κακουλλή. Οι δύο ποδοσφαιριστές όχι μόνο δυσκόλεψαν πολύ το build up του αντιπάλου, αλλά λίγο έλειψε να δώσουν από δικές του ενέργειες κι ένα γκολ.

Κι αυτό διότι, το κερδισμένο πέναλτι που στο τέλος απώλεσε ο Γκόλτσον, προήλθε από ατομική ενέργεια του Μαγιαμπέλα και σουτ του Κακουλλή.

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Διαβαστε ακομη