Έτοιμη να δώσει 500.000 για Σάβο!

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στη Ρωσία, ο Ζακάρια Σάβο βρίσκεται στο στόχαστρο της Nizhny η οποία μάλιστα εμφανίζεται έτοικμη να δώσει μισό εκατομμύριο ευρώ στον Άρη για την απόκτησή του.

Πάντως από πλευράς Άρη δεν βγήκε προς τα έξω το οτιδήποτε έχει να κάνει με ενδεχόμενο πώλησης του Σουηδού φορ.

NN are in contact with Aris forward Zakaria Sawo

They are ready to pay about €500k for the 25yo

